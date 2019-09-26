Размер жилищных субсидий для военных Саратовской области превысил 7 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-26T13:31:40+03:00

Такое произошло впервые за время действия жилищной программы

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В Саратовской области средний размер жилищных субсидий для военнослужащих превысил 7 млн рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Центрального военного округа, это произошло впервые за время действия программы обеспечения военных жильем.

- Выделенные на 2019 год средства для выполнения социальных обязательств перед военнослужащими путем денежной компенсации полностью освоены, денежные средства получил 151 военнослужащий, средний размер субсидии впервые за все годы существования программы превысил 7 млн рублей, — отметил начальник Саратовского отдела «Центррегионжилье» Александр Жадан.

Для сравнения, в 2018 году средний размер субсидий составлял около 6 млн рублей. Рост связан с увеличением числа многодетных семей и выслуги лет.

СПРАВКА

Право на получение постоянного жилого помещения или жилищной субсидии у военнослужащего возникает при увольнении с выслугой десять лет и более в связи с достижением предельного возраста, состоянию здоровья или организационно-штатными мероприятиями, либо при выслуге 20 лет вне зависимости от его увольнения. При этом военнослужащий не должен быть участником накопительно-ипотечной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU