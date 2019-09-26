2019-09-26T13:28:56+03:00
Происшествия

В Энгельсе пенсионер убил 86-летнюю женщину за домогательства

Она оскорбила его за отказ заняться сексом
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор жителю села Старицкое.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 62-летнего мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Преступление было совершено днем 2 января. Гражданин вместе с 86-летней знакомой у нее дома отмечал новогодние праздники. При этом женщина принялась флиртовать и предложила заняться сексом.

- Мужчина отказался из-за отсутствия физической возможности, — отметили в прокуратуре региона.

Это разозлило престарелую даму. Она принялась оскорблять гостя, за что тот ударил ее сначала чайником по голове, затем ножкой от металлического табурета и в итоге рукой. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Суд приговорил мужчину к 9,5 года в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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