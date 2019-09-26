На трассе под Энгельсом насмерть сбит пешеход

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-26T13:22:13+03:00

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Ночью на 26 августа в Энгельсском районе насмерть сбили человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на 445-м км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград.

В 23:30 ВАЗ-2110 под управлением 20-летнего водителя сбил пешехода. 27-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте перед близко идущим автомобилем.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU