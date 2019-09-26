На трассе под Энгельсом насмерть сбит пешеход
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
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Ночью на 26 августа в Энгельсском районе насмерть сбили человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на 445-м км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград.
В 23:30 ВАЗ-2110 под управлением 20-летнего водителя сбил пешехода. 27-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте перед близко идущим автомобилем.
От полученных травм пострадавший скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU