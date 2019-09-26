Отопление в Саратовской области запущено в 40% объектов соцсферы

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-26T13:18:37+03:00

Есть районы, где отопление не дали совсем

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14 районов Саратовской области не получили паспорта готовности к отопсезону. До 15 ноября это должны сделать все. Об этом заявил председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на заседании правительства 26 сентября.

- У нас сегодня подключены к теплу 40% по объектам соцсферы. Больницы — 40%, поликлиники — 33%, школы — 32% детсады — 43%, по организациям допобразования — 35%.

Еще три дня есть на завершение этого процесса. К сожалению, Аткарск запустил тепло только в 20% объектов соцсферы, Воскресенский район — 12%, Дергачи — 18%, Духовницкий — 18%, Марксовский — 4, ЗАТО Светлый — 0 из 10 объектов соцсферы — не запущен ни один. К субботе закрыть эту тему.

Есть над чем работать. Погодные условия лучше не будут. До 1 октября надо запустить 100% отопление в соцсфере и максимально — по жилью. При этом мы понимаем, что не может быть пуск единовременно, — заявил Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU