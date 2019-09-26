2019-09-26T13:12:00+03:00
Общество

В Саратове покажут видеообращение руководства и работников завода «Торекс»

Репортаж покажет канал «Саратов 24»
Екатерина Семенова
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Многолетний добросовестный труд против желания сиюминутной выгоды. С кем приходится бороться руководству компании «Торэкс», чтобы спасти предприятие? Почему производитель с мировым именем может оказаться банкротом, а сотни рабочих окажутся на улице. Ответы на эти и другие вопросы смотрите в программе «Открытая Позиция» сегодня в 22:45 на телеканале «Саратов 24».

В видеообращении будет показан репортаж с руководителем предприятия Игорем Седовым, сотрудниками завода, ветеранами труда и ВОВ, кто трудился на предприятии, главой Ленинского района, замминистра строительства и ЖКХ области, руководством детских домов и интернатов, кому оказывается постоянная материальная помощь и т. д.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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