2019-09-26T13:10:59+03:00
Общество

Мэр Саратова потребовал от «Т Плюс» держать слово

Горожане требуют от мэра более жестких мер по отношению «Т Плюс»
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Михаил Исаев недоволен работами "Т Плюс" на Сакко и Ванцетти. Фото из Инстаграма ИсаеваМихаил Исаев недоволен работами "Т Плюс" на Сакко и Ванцетти. Фото из Инстаграма Исаева
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В своем «Инстаграм» мэр Саратова Михаил Исаев заявил в адрес подрядчиков «Т Плюс», что не позволит так работать в Саратове. Выяснилось, что вечером Исаев побывал на месте раскопок коммунальщиков на улице Сакко и Ванцетти. В это время там никаких работ не велось, на объекте к приезду мэра не оказалось руководителя подрядной организации. Утром 26 сентября Исаев повторил визит на место ремонтных работ и выразил недовольство увиденным. Есть серьезные опасения, что к 30 сентября, как было обещано «Т Плюс», ремонт не закончат и улицу в порядок не приведут.

- Вчера вечером, в 21:30, ремонт практически не осуществлялся, а руководителя подрядной организации не было на объекте. Так работать в Саратове не позволю!

Дали слово, что ремонт будет завершен 30 сентября, держите! — написал Исаев в «Инстаграм».

В комментариях Саратовцы выражают недоумение такой позицию мэра. По мнению горожан, «Т Плюс» надо не уговаривать держать слово, а наказывать штрафами за срыв сроков ремонта.

- Какое слово? Тут нужно наказывать и не одним рублем уже. Они обещали уже, сроки сорваны. Должно быть наказание, — написал пользователь anet_zenit64

- Смешно читать такие посты. Такое ощущение, что для «Т Плюс» не существует системы штрафов. Что еще за «дали слово», «отвечаю», «мамой клянусь». У нас есть нормальные руководители, которые способны управлять городом и своими подчиненными?! — недоумевает macxmacx1999.

ИСТОЧНИК KP.RU

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