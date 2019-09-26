В Ленинском районе грузовик протаранил теплопровод
ЧП случилось на улице Олимпийская [видео]
Кадр из видео
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В Ленинском районе Саратова грузовик протаранил трубы теплосетей.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла на Олимпийской, 7. Это район 6-й Дачной.
Грузовик протаранил тепломагистраль в Саратове.
По словам очевидца, автомобиль «КамАЗ» кроме труб с горячей водой и отопления, также протаранил дерево.
Жителям улицы Олимпийская грозит остаться без горячей воды и отопления.
В соцсети комментаторы сочувствуют и считают, что это может привести к срыву отопсезона.
ИСТОЧНИК KP.RU