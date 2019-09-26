В Ленинском районе грузовик протаранил теплопровод

СЕГОДНЯ 09:25 2019-09-26T13:08:42+03:00

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В Ленинском районе Саратова грузовик протаранил трубы теплосетей.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла на Олимпийской, 7. Это район 6-й Дачной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/734254" frameborder="0"></iframe> Грузовик протаранил тепломагистраль в Саратове.

По словам очевидца, автомобиль «КамАЗ» кроме труб с горячей водой и отопления, также протаранил дерево.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/734256" frameborder="0"></iframe> Жителям улицы Олимпийская грозит остаться без горячей воды и отопления.

В соцсети комментаторы сочувствуют и считают, что это может привести к срыву отопсезона.

ИСТОЧНИК KP.RU