2019-09-26T13:05:44+03:00
Происшествия

В Саратове боксер случайно убил коллегу-охранника

После этого подозреваемый пустился в бега [фото]
Екатерина Семенова
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В Волжском районе Саратова возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло гибель потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в ночь на 16 сентября. Известно, что утром накануне на суточное дежурство в одной из организаций заступили на дежурство трое охранников. Один из них, 37-летний мужчина, был в смене новичком.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Ночью, когда один их сменщиков ушел спать, новичок и оставшийся охранник поссорились. В районе двух часов они вышли из служебного помещения в коридор, где 37-летний мужчина несколько раз ударил 59-летнего. При этом, как стало известно «Комсомолке», нападавший является боксером.

Потерпевший упал и больше не подавал признаков жизни.

Мужчина разбудил напарника и сообщил о случившемся, а сам вызвал «скорую помощь». Однако пострадавший 20 сентября скончался в больнице.

После этого подозреваемый пустился в бега. Сейчас ведется его розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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