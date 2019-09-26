2019-09-26T08:50:05+03:00
Происшествия

В Саратове раскрыта крупная кража шампуня

Рецидивист украл 19 флаконов
Екатерина Семенова
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Во Фрунзенском районе Саратова раскрыта крупная кража шампуня.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, заявление в полицию поступило 10 сентября от 20-летней гражданки.

По словам заявительницы, днем 8 сентября неизвестный украл из магазина на улице Вавилова 19 флаконов шампуня Pantene по 400 мл. Общая сумма ущерба составила 2 550 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержан подозреваемый — 43-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Он признался в краже и рассказал, что продал шампуни на Сенном рынке за 800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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