В Саратове раскрыта крупная кража шампуня

СЕГОДНЯ 08:50 2019-09-26T08:50:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Фрунзенском районе Саратова раскрыта крупная кража шампуня.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, заявление в полицию поступило 10 сентября от 20-летней гражданки.

По словам заявительницы, днем 8 сентября неизвестный украл из магазина на улице Вавилова 19 флаконов шампуня Pantene по 400 мл. Общая сумма ущерба составила 2 550 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержан подозреваемый — 43-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Он признался в краже и рассказал, что продал шампуни на Сенном рынке за 800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU