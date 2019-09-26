В Саратове мужчина украл из аптеки ингалятор
В совершении преступления ему помогал друг
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Суд признал 39-летнего мужчину виновным в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 6 января мужчина со своим другом находился в одной из аптек Октябрьского района Саратова.
Граждане взяли со стеллажа ингалятор стоимостью 1,6 тыс. рублей и спрятали его в рюкзак подсудимого. После чего, один из мужчин скрылся с похищенным имуществом, а другой остался в помещении аптеки, тем самым отвлекая внимание продавца.
Осужденному дали три месяца исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU