2019-09-26T12:35:52+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина украл из аптеки ингалятор

В совершении преступления ему помогал друг
Дарья Вострикова
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Суд признал 39-летнего мужчину виновным в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 6 января мужчина со своим другом находился в одной из аптек Октябрьского района Саратова.

Граждане взяли со стеллажа ингалятор стоимостью 1,6 тыс. рублей и спрятали его в рюкзак подсудимого. После чего, один из мужчин скрылся с похищенным имуществом, а другой остался в помещении аптеки, тем самым отвлекая внимание продавца.

Осужденному дали три месяца исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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