2019-09-26T12:34:51+03:00
Происшествия

В Балакове женщина отсудила у владелицы покусавшего ее пса 20 тыс. рублей

Она просила в пять раз больше
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области женщине компенсировали моральный вред после нападения собаки.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, ЧП случилось 29 мая.

Около 18:30 на улице Пролетарская на прохожую набросилась собака местной жительницы. Животное покусало гражданку, в больнице диагностировали раны правой кисти.

Хозяйку собаки суд оштрафовал на 1,5 тыс. рублей за выгул в общественных местах без поводка или намордника. Однако такое решение не удовлетворило потерпевшую. Она подала иск о компенсации морального вреда на сумму 100 тыс. рублей, а также оплату услуг представителя в размере 10 тыс. рублей.

Суд удовлетворил ее требования частично. С ответчика взыскано 20 тыс. компенсации и 3 тыс. за услуги представителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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