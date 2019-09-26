В Саратове отметят Международный день пожилых людей
В преддверии праздника пройдет одно из мероприятий
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В Саратове 26 сентября в 15:00 в общеобразовательной школе №51 пройдет мероприятие «Ваших лет золотые россыпи» в рамках реализации социокультурного проекта «Радуга добра».
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, праздник состоится в преддверии Международного дня пожилых людей.
Для участия приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны педагогического труда, спорта, промышленных предприятий и сферы здравоохранения.
Также гостей ждет концерт с выступлением лучших творческих коллективов района.
ИСТОЧНИК KP.RU