На горящей даче под Энгельсом погиб мужчина
Пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования
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В Энгельсском районе Саратовской области на пожаре погиб человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 23:25.
Горела дача СНТ «Нефтяник» в поселке Приволжский. Площадь возгорания составила 49 кв. м. На тушение выезжали семь человек личного состава.
В сгоревшем доме найдено тело 53-летнего мужчины.
Предположительной причиной возгорания считается нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU