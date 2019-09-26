2019-09-26T08:23:48+03:00
Происшествия

На горящей даче под Энгельсом погиб мужчина

Пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования
Екатерина Семенова
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В Энгельсском районе Саратовской области на пожаре погиб человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 23:25.

Горела дача СНТ «Нефтяник» в поселке Приволжский. Площадь возгорания составила 49 кв. м. На тушение выезжали семь человек личного состава.

В сгоревшем доме найдено тело 53-летнего мужчины.

Предположительной причиной возгорания считается нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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