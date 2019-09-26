В Саратове осталось отремонтировать четыре двора
Благоустройство территорий на Вавилова и Шелковичной завершится в течение десяти дней
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В Саратове близится к концу ремонт дворов.
Как сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава города Михаил Исаев, осталось завершить ремонт четырех дворовых территорий.
Два объекта мэр посетил и ознакомился с ходом работ.
- На Вавилова, 36 благоустройство завершится до конца недели, на Шелковичной, 2 — в течение десяти дней, — написал он.
ИСТОЧНИК KP.RU