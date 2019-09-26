Володин: Проблему обманутых дольщиков снимать с контроля нельзя

СЕГОДНЯ 08:00 2019-09-26T12:31:04+03:00

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- Обманутые дольщики. Большое решение по ДОМ.РФ. То, что они подключаются к достройке. Вот по этому вопросу что удалось сделать и какие проблемы еще у нас остались в этом вопросе?

- Ну, давайте, во-первых, исходить из того, что так просто ничего не делается. Когда мы говорим о ДОМ.РФ, ДОМ.РФ предшествовало обсуждение в Государственной думе вопроса, принятие поправок к законодательству, предоставление возможностей федеральным структурам по достройке домов обманутых дольщиков, затем диалог с ДОМ.РФ и фондом федеральным поддержки обманутых дольщиков о реализации проекта в Саратовской области, и только после этого мы вышли уже на решение. Это большая работа.

- Большой путь, да.

- Это большой путь. При этом необходимо подчеркнуть, опять-таки: зачастую, мы где-то правильно обоснованно критикуем то, что местные власти недорабатывают. Но в отличие от многих регионов, отдать должное Саратовской области, отдать должное губернатору, что он этот вопрос взял на личный контроль. Депутаты Государственной думы подключились. Каждую пятницу на протяжении вот уже третьего года проходят не только совещания, но и, самое главное, принимаются решения по расшивке этой проблемы и вводу в эксплуатацию новых домов. У нас с вами 17-й год — десять домов, 18-й год — еще десять, 19-й — еще на десять домов мы выходим. Остается 46 домов. Много это или мало? Много. Но если говорить о других регионах, у них проблема намного глобальнее и затратнее. Потому что есть примеры: 788 домов обманутых дольщиков в Московской области, в Самарской области — 56 домов. Вот в диапазоне этом находится еще где-то десять территорий. Поэтому, когда мы говорим о проблеме Саратовской области, она действительно сложная. Но мы сейчас вышли на понятные подходы ее решения. Вот эти 46 домов, они распределятся следующим образом: 31 дом будет достраивать ДОМ.РФ, переговоры завершились, анализ этих домов закончен, и руководство ДОМ.РФ и фонда профильного высказалось по этой проблеме; 15 домов будет достраивать за счет своих возможностей Саратовская область. Но когда мы говорим о достройке за счет средств федерального бюджета через ДОМ.РФ, — порядка где-то 10 млрд необходимо на это, — там будет софинансирование региона 11%. И это тоже средства, которые нужно будет Саратовской области изыскивать для того, чтобы эту проблему решить. Но, решая этот вопрос, мы столкнулись с тем, что норма, которая нами была принята, позволяет достраивать все дома независимо от их правовой формы, организационно-правовой, сегодня. Но компенсацию — а это тоже возможно — дольщики могут получать в том случае, если их организационно-правовая форма не является жилищно-строительным кооперативом. А если жилищно-строительный кооператив, то члены ЖСК не имеют возможности сегодня получить компенсацию по рыночной стоимости жилья. Именно по рыночной сегодняшней стоимости, по месту нахождения дома, по причине того, что в законе это не предполагается. И вот мы когда обсуждали этот вопрос, люди поднимали проблему.

- Вот к вам как раз обращались, да, на встрече с дольщиками?

- Да, «Времена года». Дольщики ЖСК «Времена года», который, кстати, на протяжении 20 лет строится. У нас с вами из 31-го дома, которые будут достраиваться федеральными структурами, десять как раз имеют организационно-правовую форму ЖСК. Но для того, чтобы распространить на членов ЖСК обманутых дольщиков норму федерального закона возможности получения компенсации, необходимо вносить изменения в федеральный закон.

- Вы собираетесь их вносить?

- Да. Более того, письмо с просьбой нам проработать эту поправку, учитывая, что это затраты федерального бюджета, направил председателю правительства, получил его поддержку в этом вопросе. И сегодня в профильных ведомствах рассматривается это предложение. Если только мы достаточно оперативно в ближайшее время выйдем на согласованную позицию, надеюсь, мы решим этот вопрос и инициируем уже поправку, которую будет рассматривать государственная дума. К этой теме отношение у всех позитивное, поэтому, надеюсь, что если пройдет согласование в правительстве, администрации президента, мы все поддержим эту поправку.

Даже если у нас поправка будет принята в закон, даже если вот, что называется, все пойдет так достаточно эффективно в плане решения этих проблем, ее можно будет снять с контроля, только когда последний дом, последний обманутый дольщик будет обеспечен жильем. Поэтому это проблема, с которой нужно будет не только работать, но и постоянно заниматься, и жить на протяжении еще, думаю, ближайшие 2-3 года. Вот за это время объективно можно будет снять эту проблему целиком. Эта тема, настолько она сложная, настолько важная.

- Это очень тяжелая, конечно, там и люди же пожилые, да, и инвалиды, и матери-одиночки, и малоимущие в этом списке есть.

- Совершенно правильно. Мы проанализировали тех, кто попал в эту ситуацию. 74% относятся как раз к тем категориям. И малообеспеченным, и не имеющим жилья, и тем, кто является усыновителем, ветеранами боевых действий, ветеранами труда. Поэтому заниматься этой проблемой надо. Еще раз хочу подчеркнуть: снимать с контроля нельзя. Снимем с контроля только тогда, когда у нас последний дольщик окажется с квартирой.

ИСТОЧНИК KP.RU