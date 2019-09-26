Под Энгельсом молодой парень до смерти забил пожилого собутыльника монтировкой

СЕГОДНЯ 07:44 2019-09-26T12:17:42+03:00

Суд отправил его на восемь с половиной лет в колонию

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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 26-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве.

Суд установил, что вечером 2 мая молодой человек распивал алкоголь со своим 60-летним соседом в поселке Карла Маркса.

Выйдя на улицу, мужчины начали ссориться. При этом пожилой собутыльник грубо обругал младшего товарища. Тот в ответ схватил валявшуюся на дороге монтировку и ударил оппонента по голове.

Местные жители разняли дерущихся, но парень не унимался, он вырвался и вновь принялся избивать 60-летнего мужчину монтировкой. После этого пострадавший был госпитализирован и вскоре скончался в больнице.

Суд отправил парня на восемь с половиной лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU