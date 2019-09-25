Губернатор Радаев в Совете Федерации предложил вместо квартир отдавать детям-сиротам деньги

СЕГОДНЯ 16:47 2019-09-25T16:47:44+03:00

Кроме того глава Саратовской области попросил для регионов половину доходов от акцизов на табак

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Оптимизация расходов областного бюджета дала эффект в 20 млрд рублей. Однако за это время области были переданы дополнительные полномочия на 25,6 млрд рублей без финансового подкрепления. Таким образом, нагрузка на областную казну существенно выросла.

Об этом губернатор Валерий Радаев заявил, выступая в рамках Дней Саратовской области в Совете Федерации.

По-прежнему на области висит существенный госдолг, на обслуживание которого ежегодно тратится более 2 млрд рублей. В следующем году Саратовской области предстоит вернуть почти 8 млрд руб. банкам и 2,5 млрд рублей – федеральному бюджету.

Радаев предложил сенатор внести изменения в законодательство, в том числе в сфере межбюджетных отношений. Во-первых, продлить без всяких дополнительных условий реструктуризацию бюджетных кредитов, с установлением ежегодного объема погашения для регионов - не более 5% общей суммы задолженности. Во-вторых, чтобы минимизировать риски для региональных бюджетов, продлить до 2024 года ограничения на возврат авансовых платежей по налогу на прибыль. В-третьих, - компенсировать регионам в полном объеме выпадающие доходы после выведения движимого имущества из-под налогообложения. Радаев уточнил. что для бюджета Для Саратовской области это обошлось в 3,4 млрд рублей. В-четвертых, – «предлагаем рассмотреть вопрос о зачислении в бюджеты субъектов половины доходов от акцизов на табачную продукцию, предусмотрев их распределение пропорционально численности населения», - заявил Радаев. Кроме этого он предложил досрочно упразднить институт консолидированной группы налогоплательщиков в связи с непредсказуемостью таких показателей, как объем перечисленного налога на прибыль и сумма его прямого изъятия.

Наконец, Радаев предложил разрешить возможность вместо квартир для детей-сирот предоставлять им социальные выплаты. Радаев отметил, что в Саратовской области в очереди стоят почти 5 тысяч человек.

- Выходом могло бы стать изменение федерального законодательства в части открытия эскроу-счетов казенными бюджетными учреждениями, предоставление социальной выплаты на приобретение жилья взамен жилого помещения, а также увеличение нормы количества приобретаемых квартир в одном доме, - заявил Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU