2019-09-25T16:29:22+03:00
Происшествия

Рецидивист украл с десятого этажа дома в Саратове велосипед

Владелец транспорта пришел с заявлением еще в конце мая
Ольга Симонова
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В Кировском районе Саратова полиция задержала подозреваемого в краже велосипеда.

- Заявление о воровстве поступило 29 мая. 25-летний мужчина рассказал, что в течение дня у него украли двухколесный транспорт Trek за 4,3 тыс. рублей, который стоял на десятом этаже дома на улице Луговая, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 37-летнего рецидивиста, уже привлекавшегося за наркопреступления и кражи.

Мужчина во всем признался, его отправили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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