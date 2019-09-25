В Саратовской области нашли африканскую чуму свиней

СЕГОДНЯ 16:22 2019-09-25T16:22:07+03:00

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В Калининском районе Саратовской области зарегистрировали африканскую чуму свиней.

- Материалы с трупов, павших в личном хозяйстве в селе Новые Выселки, обследовали в Балаковской районной станции по борьбе с болезнями животных. В них обнаружили генетический материал возбудителя АЧС и направили его во Всероссийский институт ветеринарной вирусологии для подтверждения, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

Сейчас специалисты проводят мероприятия для предотвращения распространения и ликвидации очагов чумы свиней.

ИСТОЧНИК KP.RU