В Саратовской области нашли африканскую чуму свиней
Материал с трупов направили во Всероссийский институт
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В Калининском районе Саратовской области зарегистрировали африканскую чуму свиней.
- Материалы с трупов, павших в личном хозяйстве в селе Новые Выселки, обследовали в Балаковской районной станции по борьбе с болезнями животных. В них обнаружили генетический материал возбудителя АЧС и направили его во Всероссийский институт ветеринарной вирусологии для подтверждения, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.
Сейчас специалисты проводят мероприятия для предотвращения распространения и ликвидации очагов чумы свиней.
ИСТОЧНИК KP.RU