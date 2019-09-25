В Энгельсе строят «Фабрику мороженого» и «Рыбный дом» для выращивания форели

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-25T16:12:21+03:00

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Инвестпроекты Саратовской агломерации на территории Энгельсского района 24 сентября осмотрел зампред правительства Саратовской области Алексей Стрельников

Более 500 рабочих мест должно открыться на новых предприятиях в Энгельсском районе после их выхода на проектную мощность. Инвестиции в агропромышленном комплексе Саратовской агломерации только в этом районе превысят 3,2 млрд рублей.

Зампред правительства Саратовской области Алексей Стрельников побывал на нескольких предприятиях, которые откроются в ближайший год.

Завершение строительных работ на мясохладобойне ООО «Свинокомплекс Хвалынский» запланировано на конец 2019 года. Здесь закончены работы по устройству фундамента и цоколя производственного здания, ведется строительство вспомогательных зданий и сооружений.

Сейчас подготовлена строительная площадка, подведены коммуникации, ведется устройство свайного фундамента будущей «Фабрики мороженого», которую строит ООО «Молочный комбинат Энгельсский».

ООО «Рыбный Дом» на территории Энгельса модернизирует «Производственный комплекс полного цикла по инкубации и выращиванию радужной форели в условиях замкнутого водоснабжения». В ближайшее время планируется запустить 18 тыс. голов малька радужной форели.

ИСТОЧНИК KP.RU