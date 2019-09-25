Регоператор фиксирует 10-процентный рост поступлений ТКО на концессионные объекты

СЕГОДНЯ 15:37 2019-09-25T15:50:52+03:00

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На концессионные объекты по обращению с ТКО ежедневно поступает более 10,5 тыс. кубометров твердых коммунальных отходов. Специалисты филиала компании «Управление отходами» фиксируют рост поступлений на 10% в сравнении с летним периодом. Это связано с увеличением объемов «мокрых» отходов: остатков овощей и фруктов.

- Выстроенная Региональным оператором система учета ТКО, поступающих на концессионные объекты «Управления отходами», позволяет учитывать сезонность и оперативно корректировать технологические процессы обработки отходов в зависимости от их морфологии. Мы с точностью до десятков килограмм можем сказать и показать маршрут движения мусора, который попадает в контейнеры зоны Регоператора. Вся наша работа в целом направлена на решение одной из важнейших задач нацпроекта «Экология» — обеспечение экологической безопасности, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Региональный оператор Саратовской области выстроил в зоне своей деятельности современную инфраструктуру по обращению с ТКО: от установки новых контейнеров до организации сети мусороперегрузочных станций и современных мусороперерабатывающих комплексов. Система обеспечивает эффективный подход к системе обращения с ТКО, его безопасные обработку и захоронение.

АО «Управление отходами» является концессионером и регоператором по обращению с ТКО в нескольких регионах России. Мусороперерабатывающие комплексы построены в Чувашии, Нижегородской и Мурманской областях. В Саратовской области компания в соответствии с концессионными соглашениями построила и эксплуатирует два мусороперерабатывающих комплекса — в Энгельсском и Балаковском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU