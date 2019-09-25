Житель Энгельса обокрал бытовку в Наро-Фоминске
Его задержали
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Полиция Наро-Фоминского округа раскрыла кражу.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД России по Наро-Фоминскому городскому округу, 44-летний местный житель обратился к стражам порядка с заявлением.
По словам гражданина, у него пропал сварочный аппарат, телевизор и строительные инструменты из бытовки на улице Литвинское лесничество. Сумма ущерба превысила 15 тыс. рублей.
По горячим следам удалось арестовать 32-летнего предполагаемого преступника из Энгельса.
На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU