Житель Энгельса обокрал бытовку в Наро-Фоминске

СЕГОДНЯ 15:22 2019-09-25T15:44:42+03:00

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Полиция Наро-Фоминского округа раскрыла кражу.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД России по Наро-Фоминскому городскому округу, 44-летний местный житель обратился к стражам порядка с заявлением.

По словам гражданина, у него пропал сварочный аппарат, телевизор и строительные инструменты из бытовки на улице Литвинское лесничество. Сумма ущерба превысила 15 тыс. рублей.

По горячим следам удалось арестовать 32-летнего предполагаемого преступника из Энгельса.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU