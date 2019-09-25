Под Саратовом прохожий нашел труп у дороги
В Саратовском районе прохожий нашел труп на обочине проселочной дороги.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было обнаружено утром 25 сентября в 3 км от села Александровка.
Местный житель рассказал о страшной находке полиции. На место выезжали следователи и криминалисты СУ СКР. Совместно с судмедэкспертом они осмотрели местность.
В нижней части тела погибшего, на вид которому около 65 лет, обнаружены травмы. Сейчас проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU