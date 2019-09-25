Радаев попросил сенаторов помочь в строительстве нового моста и очистке Волги

СЕГОДНЯ 14:29 2019-09-25T15:41:57+03:00

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В Саратовской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» за два года приведено в нормативное состояние 250 км дорог в двух главных городах агломерации — Саратове и Энгельсе.

- В этом году уже в рамках нацпроекта завершаем ремонт и реконструкцию 300 км дорог по всей области. На 2020-й ставим такую же высокую планку, — об этом губернатор Радаев заявил на пленарном заседании в Совете Федерации 25 сентября.

Напомним, в Совфеде с начала недели проходили Дни Саратовской области. Инициаторами акции стали сенаторы от региона Людмила Бокова и Сергей Аренин.

Пользуясь площадкой выступления, Радаев обратился за содействием к сенаторам по ряду вопросов. Один из них — увеличение финансирования по федеральному проекту «Оздоровление Волги». Сегодня региону выделяют не более 100 млн рублей.

- Отведенные средства не позволят покрыть даже минимальные потребности на строительство и реконструкцию очистных сооружений, в чем остро нуждаются областной центр и другие крупные территории. В Саратовской области акватория Волги имеет самую большую протяженность и обеспечивает основную логистику в Каспий, — заявил Валерий Радаев.

Он напомнил, что Саратовской агломерации срочно нужен новый мост через Волгу. Важно включить проект его строительства в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

- Современное сооружение позволит снять транспортную напряженность с агломерации Саратов — Энгельс для максимального использования потенциала международного транспортного коридора «Север-Юг», — заявил сенаторам Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU