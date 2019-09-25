Юная самарская цыганка приехала на заработки, но обокрала пенсионерку

СЕГОДНЯ 14:08 2019-09-25T14:12:50+03:00

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В Ивантеевском районе Саратовской области подозрение в краже пало на 17-летнюю девушку.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, девушка приехала из Самарской области.

По предварительной версии, утром 22 августа жительница города Чапаевск вместе со своими знакомыми приехала в населенный пункт Ивантеевского района. Первоначально она рассчитывала найти работу, но придя к 70-летней местной жительнице, проникла в дом и похитила 22 тыс. рублей, с которыми скрылась.

Потерпевшая рассказала обо всем мужу, который вместе с соседями догнал машину с приезжими и сообщил о преступлении в полицию.

Девушка вернула деньги, раскаялась в содеянном, однако уголовное дело все равно было возбуждено. Неофициально стало известно, что девушка является цыганкой.

ИСТОЧНИК KP.RU