Юная самарская цыганка приехала на заработки, но обокрала пенсионерку
В Ивантеевском районе Саратовской области подозрение в краже пало на 17-летнюю девушку.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, девушка приехала из Самарской области.
По предварительной версии, утром 22 августа жительница города Чапаевск вместе со своими знакомыми приехала в населенный пункт Ивантеевского района. Первоначально она рассчитывала найти работу, но придя к 70-летней местной жительнице, проникла в дом и похитила 22 тыс. рублей, с которыми скрылась.
Потерпевшая рассказала обо всем мужу, который вместе с соседями догнал машину с приезжими и сообщил о преступлении в полицию.
Девушка вернула деньги, раскаялась в содеянном, однако уголовное дело все равно было возбуждено. Неофициально стало известно, что девушка является цыганкой.
ИСТОЧНИК KP.RU