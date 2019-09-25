В Калининском районе парень украл у пенсионера 500 литров бензина

СЕГОДНЯ 13:43 2019-09-25T13:54:36+03:00

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Полиция Калининского района раскрыла серию гаражных краж.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 3 августа в отдел с заявлением о краже обратился 61-летний местный житель и сообщил, что с 21 мая по 3 августа 2018 года неизвестные проникли в его гараж, откуда похитили 500 литров бензина. Топливо владелец гаража разлил в две 200-литровых емкости и пять канистр объемом 20 литров каждая.

С таким же заявлением обратился его сосед по гаражу. Таинственный вор прихватил 250 метров алюминиевого провода.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 18-летний парень. Юноша признался, что бензин израсходовал, а провода продал.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU