Семь управляющих организаций Саратова добросовестно оплачивают поставляемый ресурс

СЕГОДНЯ 13:40 2019-09-25T13:45:38+03:00

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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в сентябре 2019 года выделило перечень управляющих организаций, не имеющих задолженность за отчетный период. В течение года добросовестно оплачивали поставляемый ресурс следующие УК:

1. АТСЖ Ленинского района

2. ООО УК «Строй Дом»

3. ООО «МКД»

4. ООО «КиТ»

5. ООО УК «Шелковичная»

6. ТСЖ «Кировский»

7. ООО УК «Домовик»

Управляющая компания в отношениях с ресурсоснабжающей организацией выступает в качестве абонента, получая услуги, потребляемые непосредственно собственниками и нанимателями жилых помещений. В соответствии с законодательством Российской Федерации абонент наделен обязанностью производить оплату за потребленную питьевую воду и сброшенные сточные воды. В отношении потребителей, не исполнивших денежные обязательства, специалисты ООО «КВС» применяют комплекс мероприятий — от направления претензий до отключения от систем водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU