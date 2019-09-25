Семь управляющих организаций Саратова добросовестно оплачивают поставляемый ресурс
ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в сентябре 2019 года выделило перечень управляющих организаций, не имеющих задолженность за отчетный период. В течение года добросовестно оплачивали поставляемый ресурс следующие УК:
1. АТСЖ Ленинского района
2. ООО УК «Строй Дом»
3. ООО «МКД»
4. ООО «КиТ»
5. ООО УК «Шелковичная»
6. ТСЖ «Кировский»
7. ООО УК «Домовик»
Управляющая компания в отношениях с ресурсоснабжающей организацией выступает в качестве абонента, получая услуги, потребляемые непосредственно собственниками и нанимателями жилых помещений. В соответствии с законодательством Российской Федерации абонент наделен обязанностью производить оплату за потребленную питьевую воду и сброшенные сточные воды. В отношении потребителей, не исполнивших денежные обязательства, специалисты ООО «КВС» применяют комплекс мероприятий — от направления претензий до отключения от систем водоснабжения.
ИСТОЧНИК KP.RU