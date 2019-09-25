В Красном Куте УК оштрафовали за мокрый подъезд

СЕГОДНЯ 13:35 2019-09-25T13:44:40+03:00

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Прокуратура Краснокутского района выявила нарушения соблюдения управляющей организацией жилищного законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в одном из домов из-за неправильной работы системы водоотведения при осадках по внешней стене подъезда происходило стекание воды, что, в свою очередь, приводило к ее проникновению в жилые помещения.

За домом обязана следить ООО УК «Уют», в адрес которой внесено представление, нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU