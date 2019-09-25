В Вольске мужчина залез в форточку к пенсионерке и отобрал у нее 200 рублей
Он не захотел сидеть из-за этого 2,5 года в тюрьме
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Суд 31 мая признал 28-летнего жителя Вольска виновным в грабеже с применением насилия и незаконным проникновением в жилище.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что около 10:00 27 декабря мужчина залез через форточку в квартиру к 76-летней пенсионерке, схватил ее за шею и потребовал деньги.
Та отдала 200 рублей, после чего злоумышленник скрылся.
Ему дали 2,5 года тюрьмы, однако гражданин посчитал это наказание слишком суровым и попытался обжаловать приговор, который оставили без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU