В Вольске мужчина залез в форточку к пенсионерке и отобрал у нее 200 рублей

СЕГОДНЯ 13:33 2019-09-25T13:43:37+03:00

Он не захотел сидеть из-за этого 2,5 года в тюрьме

Изменить размер текста: A A

Суд 31 мая признал 28-летнего жителя Вольска виновным в грабеже с применением насилия и незаконным проникновением в жилище.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что около 10:00 27 декабря мужчина залез через форточку в квартиру к 76-летней пенсионерке, схватил ее за шею и потребовал деньги.

Та отдала 200 рублей, после чего злоумышленник скрылся.

Ему дали 2,5 года тюрьмы, однако гражданин посчитал это наказание слишком суровым и попытался обжаловать приговор, который оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU