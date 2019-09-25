Жители Энгельса заплатят по штрафам свыше 20 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-25T13:40:31+03:00

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Вчера, 24 сентября, в администрации Энгельсского района под председательством руководителя аппарата К. В. Нестерова состоялось очередное заседание административной комиссии.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, на заседании было рассмотрено 16 материалов об административных правонарушениях.

Вынесено десять постановлений за незаконную торговлю и провоз пассажиров без билетов, пять случаев закончились замечаниями.

Общая сумма наложенных штрафов составила более 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU