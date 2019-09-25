Энгельсский спортсмен стал двукратным призером открытого чемпионата Беларуси по судомодельному спорту

СЕГОДНЯ 13:11 2019-09-25T13:35:28+03:00

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На озере Комсомольское состоялся «Гран-При-Минск-2019» — открытый лично-командный чемпионат Республики Беларусь по судомодельному спорту в классах радиоуправляемых катеров ФСР.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, педагог дополнительного образования энгельсского технического клуба «Юность» Сергей Ладышкин на этих престижных международных соревнованиях, собравших около 70 спортсменов из России, стран Ближнего и Дальнего зарубежья — Беларуси, Украины, Литвы, Эстонии, Польши, выступал второй раз и стал двукратным призером отчетных стартов.

Он взял второе место в заездах моделей FSR Н-7,5 и третье место в гонках моделей класса FSR Н-3,5. Команда энгельсского ДТДиЮ заняла четвертое место.

ИСТОЧНИК KP.RU