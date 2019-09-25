Саратовская биатлонистка дважды взяла золото на первенстве России
Состязания прошли в Ижевске
Изменить размер текста:
С 21 по 24 сентября в Ижевске прошло первенство России по биатлону.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в соревнованиях приняли участие спортсмены из Барнаула, Тюмени, Ижевска, Новосибирска, Саратова, Уфы и других городов России.
Так, саратовская спортсменка Любовь Калинина стала лучшей в кросс-спринте на 3 км и получила седьмое место в роллер-гонке на 10 км среди девушек 18-19 лет.
В последний день соревнований девушка выиграла золото в составе эстафетной команды среди девушек 18-19 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU