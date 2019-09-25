Саратовская биатлонистка дважды взяла золото на первенстве России

СЕГОДНЯ 12:52 2019-09-25T12:59:58+03:00

Изменить размер текста: A A

С 21 по 24 сентября в Ижевске прошло первенство России по биатлону.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в соревнованиях приняли участие спортсмены из Барнаула, Тюмени, Ижевска, Новосибирска, Саратова, Уфы и других городов России.

Так, саратовская спортсменка Любовь Калинина стала лучшей в кросс-спринте на 3 км и получила седьмое место в роллер-гонке на 10 км среди девушек 18-19 лет.

В последний день соревнований девушка выиграла золото в составе эстафетной команды среди девушек 18-19 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU