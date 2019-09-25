Энгельсский спортсмен стал призером всероссийского турнира по киокусинкай
Состязания прошли в Москве
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В Москве с 20 по 22 сентября прошел всероссийский турнир по киокусинкай «Московский Кайман».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, участниками турнира стали более 500 спортсменов из 35 регионов РФ.
Так, выступающий за Саратовскую область Александр Пантелеев взял серебро среди детей 14-15 лет до 60 кг, Ирина Ногтева получила четвертое место в этой же категории.
ИСТОЧНИК KP.RU