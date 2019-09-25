2019-09-25T12:58:48+03:00
Общество

Энгельсский спортсмен стал призером всероссийского турнира по киокусинкай

Состязания прошли в Москве
Дарья Вострикова
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В Москве с 20 по 22 сентября прошел всероссийский турнир по киокусинкай «Московский Кайман».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, участниками турнира стали более 500 спортсменов из 35 регионов РФ.

Так, выступающий за Саратовскую область Александр Пантелеев взял серебро среди детей 14-15 лет до 60 кг, Ирина Ногтева получила четвертое место в этой же категории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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