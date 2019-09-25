2019-09-25T12:57:57+03:00
Общество

В Саратовской области пройдут соревнования для собак

Предстоит пройти несколько дисциплин
Дарья Вострикова
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На стадионе «Спартак» пройдет чемпионат Саратовской области по спортивно-прикладному собаководству 5 и 6 октября.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, допускаются спортсмены не моложе 18 лет с питомцами не младше 18 месяцев.

Животным предстоит выступить в дисциплинах ОКД (общий курс дрессировки), ЗКС (защитно-караульная служба) и двоеборье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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