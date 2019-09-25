В Саратове пройдет концерт Людгера Ломанна

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-25T12:55:10+03:00

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Сегодня, 25 сентября, в Саратове с единственным концертом выступит крупнейший музыкант современности, профессор Высшей школы музыки Штутгарта, немецкий органист Людгер Ломанн, гастроли которого проходят при поддержке Гете-Института в Москве.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, маэстро уже дал концерт в Казани и теперь представит саратовцам программу «Музыка и власть: Бах и композиторы-диссиденты». В репертуаре сочинения композиторов, которые были запрещены в Германии в эпоху Третьего рейха (Мендельсон, Рафаэль) и произведения непревзойденного мастера немецкого барокко Иоганна Себастьяна Баха.

Людгер Ломанн не сомневается, что именно российская публика по достоинству оценит образность названия и красоту его органной программы. По его мнению, российские слушатели прекрасно принимают программы любой сложности, и композитор рад тому, какой интерес проявляет российская аудитория к органной музыке.

ИСТОЧНИК KP.RU