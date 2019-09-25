На проспекте Кирова в Саратове высадят 100 деревьев и кустарников

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-25T13:34:09+03:00

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В Саратове продолжается реконструкция проспекта Кирова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на площади более 28 тыс. кв. м (включая тактильную плитку на 1 357 кв. м) будет уложено новое покрытие. Оно отвечает всем требованиям проекта, а также подходит для проезда автотранспорта.

Покрытие будет разной фактуры с использованием крошки натурального камня.

Кроме того, запланировано озеленение улицы, появятся около 100 деревьев и кустарников, в том числе клены, ирги и спиреи.

- Было проведено обследование деревьев, в результате которого выявлены биологически устаревшие, несущие опасность жизни и здоровью горожан, а также угрожающие имуществу. Они были снесены — отметили в мэрии.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что общественник и представитель организации «Жить здесь» Александр Ермишин опубликовал пост, в котором возмутился сносом деревьев. По его мнению, зеленые насаждения были срублены незаконно.

ИСТОЧНИК KP.RU