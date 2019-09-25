На проспекте Кирова в Саратове высадят 100 деревьев и кустарников
В Саратове продолжается реконструкция проспекта Кирова.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на площади более 28 тыс. кв. м (включая тактильную плитку на 1 357 кв. м) будет уложено новое покрытие. Оно отвечает всем требованиям проекта, а также подходит для проезда автотранспорта.
Покрытие будет разной фактуры с использованием крошки натурального камня.
Кроме того, запланировано озеленение улицы, появятся около 100 деревьев и кустарников, в том числе клены, ирги и спиреи.
- Было проведено обследование деревьев, в результате которого выявлены биологически устаревшие, несущие опасность жизни и здоровью горожан, а также угрожающие имуществу. Они были снесены — отметили в мэрии.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что общественник и представитель организации «Жить здесь» Александр Ермишин опубликовал пост, в котором возмутился сносом деревьев. По его мнению, зеленые насаждения были срублены незаконно.
ИСТОЧНИК KP.RU