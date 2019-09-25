2019-09-25T12:37:41+03:00
Происшествия

В Саратовском районе торговали подозрительным мясом

Продавца привлекли к административной ответственности
Дарья Вострикова
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Прокуратура Саратовского района выявила нарушения соблюдения законодательства при реализации мясной продукции.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, товар был без потребительской упаковки, в отсутствие информации о наименовании изготовителя и месте его нахождения, о сорте продукта, сроков годности, даты изготовления, единого знака обращения на рынке, а также в отсутствие декларации о соответствии.

Продавцу вынесли предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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