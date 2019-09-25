После вмешательства прокуратуры у школ в Самойловском районе появились дорожные разметки

СЕГОДНЯ 12:30 2019-09-25T12:35:54+03:00

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По решению Калининского районного суда восемь администраций муниципальных образований Самойловского района обязали организовать пешеходный переход путем нанесения дорожной разметки.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, основанием для обращения с заявлением в суд послужили проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Выяснилось, что на дорогах у территорий МБОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №2 имени Героя Советского Союза Василия Дмитриевича Ревякина» нет разметки.

После вмешательства прокуратуры орган местного самоуправления обязали прекратить бездействие и обозначить переход. Эти требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU