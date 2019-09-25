После вмешательства прокуратуры у школ в Самойловском районе появились дорожные разметки
По решению Калининского районного суда восемь администраций муниципальных образований Самойловского района обязали организовать пешеходный переход путем нанесения дорожной разметки.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, основанием для обращения с заявлением в суд послужили проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
Выяснилось, что на дорогах у территорий МБОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №2 имени Героя Советского Союза Василия Дмитриевича Ревякина» нет разметки.
После вмешательства прокуратуры орган местного самоуправления обязали прекратить бездействие и обозначить переход. Эти требования удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU