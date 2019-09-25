Саратовец отработает очередную пьяную езду
Его лишили прав на два года
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Суд признал 28-летнего саратовца виновным в пьяной езде.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в 2017 году его уже привлекали к ответственности за это деяние, однако 20 июля 2019 года мужчина вновь сел за руль своей машины нетрезвым.
Его остановили у дома №2/2 по Тульской улице, однако подтверждать свое состояние он отказался.
Теперь мужчина проведет 150 часов на обязательных работах и не будет два года водить любой транспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU