Саратовец отработает очередную пьяную езду

СЕГОДНЯ 12:27 2019-09-25T12:34:38+03:00

Его лишили прав на два года

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Суд признал 28-летнего саратовца виновным в пьяной езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в 2017 году его уже привлекали к ответственности за это деяние, однако 20 июля 2019 года мужчина вновь сел за руль своей машины нетрезвым.

Его остановили у дома №2/2 по Тульской улице, однако подтверждать свое состояние он отказался.

Теперь мужчина проведет 150 часов на обязательных работах и не будет два года водить любой транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU