Роспотребнадзор просит граждан жаловаться на холод в детсадах и больницах Саратова

СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-25T12:33:03+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора по Саратовской области усилили контроль за температурой на объектах социальной инфраструктуры.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, это касается медицинских и образовательных организаций, соцучреждений, детских домов и интернатов.

Плановые проверки касаются не только температурного режима, но и исправности систем отопления.

Согласно гигиеническим нормативам, температура воздуха в игровых комнатах детсадов должна быть 21-23 градуса, в спальнях — 19-20 градусов, в школьных классах — 18-24 градуса, в больничных палатах — 20-26 градусов.

В случае слишком низких температур граждане могут подать жалобу в Роспотребнадзор.

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ИСТОЧНИК KP.RU