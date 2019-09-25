Роспотребнадзор просит граждан жаловаться на холод в детсадах и больницах Саратова
Специалисты Роспотребнадзора по Саратовской области усилили контроль за температурой на объектах социальной инфраструктуры.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, это касается медицинских и образовательных организаций, соцучреждений, детских домов и интернатов.
Плановые проверки касаются не только температурного режима, но и исправности систем отопления.
Согласно гигиеническим нормативам, температура воздуха в игровых комнатах детсадов должна быть 21-23 градуса, в спальнях — 19-20 градусов, в школьных классах — 18-24 градуса, в больничных палатах — 20-26 градусов.
В случае слишком низких температур граждане могут подать жалобу в Роспотребнадзор.
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ИСТОЧНИК KP.RU