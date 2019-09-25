Валентина Матвиенко попросила не отбирать у Питера звание «столицы мостов»

СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-25T12:29:40+03:00

По выставке Валентину Матвиенко провел губернатор Радаев и директор парка "Россия - моя История" Дмитрий Кубанкин. Фото пресс-службы губернатора

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Валентине Матвиенко на выставке брендов и достижений Саратовской области показали проекты по строительству новых школ в Саратовской области. Напомним, Дни региона проходят в Совете Федерации на этой неделе.

- Вот проект школы на 1,1 тыс. мест, — обратил внимание переизбранной на должность председателя Совфеда Валентины Матвиенко губернатор Радаев.

- С бассейном? — поинтересовалась та.

- С бассейном и двумя спортзалами, — подтвердил губернатор.

- Вот уж если строить, то обязательно, чтобы бассейн, чтобы использовался после занятий… — продолжила Матвиенко.

- Для детей — бесплатно — резюмировал глава региона.

С другой стороны информацией председателя Совфеда атаковал Дмитрий Кубанкин, директор ГАУК СО «Исторический Парк «Моя История».

- Саратов — это город студентов, поэтому с сентября по июнь это очень молодой город. Наши программисты участвуют ежегодно в чемпионатах мира и привозят оттуда награды, — показал фото учебных заведений Дмитрий Кубанкин.

- Еще один наш сногсшибательный бренд — мост через Волгу. У нас уже три моста, — продолжил Кубанкин водить Валентину Матвиенко по выставке.

- Вы уже к Питеру подтягиваетесь, не отбирайте у него звание «столицы мостов», — в шутку заметила Матвиенко.

- У нас жителей поменьше немного, но мы стремимся, — отшутился Радаев.

Он рассказал Матвиенко, что недавно проведена реконструкция надводной части моста, скоро будут делать подводную.

- Но задача стоит — строительство нового моста, этот физически свое отслужил, — заметил губернатор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="486" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/734070" frameborder="0"></iframe> Матвиенко на выставке Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU