Валентина Матвиенко попросила не отбирать у Питера звание «столицы мостов»
Валентине Матвиенко на выставке брендов и достижений Саратовской области показали проекты по строительству новых школ в Саратовской области. Напомним, Дни региона проходят в Совете Федерации на этой неделе.
- Вот проект школы на 1,1 тыс. мест, — обратил внимание переизбранной на должность председателя Совфеда Валентины Матвиенко губернатор Радаев.
- С бассейном? — поинтересовалась та.
- С бассейном и двумя спортзалами, — подтвердил губернатор.
- Вот уж если строить, то обязательно, чтобы бассейн, чтобы использовался после занятий… — продолжила Матвиенко.
- Для детей — бесплатно — резюмировал глава региона.
С другой стороны информацией председателя Совфеда атаковал Дмитрий Кубанкин, директор ГАУК СО «Исторический Парк «Моя История».
- Саратов — это город студентов, поэтому с сентября по июнь это очень молодой город. Наши программисты участвуют ежегодно в чемпионатах мира и привозят оттуда награды, — показал фото учебных заведений Дмитрий Кубанкин.
- Еще один наш сногсшибательный бренд — мост через Волгу. У нас уже три моста, — продолжил Кубанкин водить Валентину Матвиенко по выставке.
- Вы уже к Питеру подтягиваетесь, не отбирайте у него звание «столицы мостов», — в шутку заметила Матвиенко.
- У нас жителей поменьше немного, но мы стремимся, — отшутился Радаев.
Он рассказал Матвиенко, что недавно проведена реконструкция надводной части моста, скоро будут делать подводную.
- Но задача стоит — строительство нового моста, этот физически свое отслужил, — заметил губернатор.
Матвиенко на выставке Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU