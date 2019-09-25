В столкновении двух «десяток» под Саратовом пострадали три человека
Авария произошла на дороге Аткарск — Умет
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В Аткарском районе Саратовской области днем 24 сентября столкнулись два ВАЗа.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 12:30 на 11-м км трассы Аткарск — Умет.
41-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ-21101 допустила столкновение с ВАЗ-21102, которым управлял 50-летний мужчина.
Оба водителя, а также пассажирка ВАЗ-21102 были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU