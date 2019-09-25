2019-09-25T12:21:27+03:00
Общество

Экс-мэра Саратова Алексея Прокопенко снова оставили под домашним арестом

Областной суд отклонил апелляцию по поводу продления домашнего ареста
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Алексей Прокопенко в областном судеАлексей Прокопенко в областном судеФото: Александр Уриевский
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В областном суде сегодня, 25 сентября, рассмотрели апелляционную жалобу адвоката экс-мэра Саратова Алексея Прокопенко. Сам бывший глава администрации и его адвокат просили отменить очередное решение о продлении его домашнего ареста

Судья Галина Логинова, выслушав стороны защиты и обвинения, оставила в силе решение Октябрьского суда Саратова от 11 сентября.

Напомним, тогда судья Сергей Сотсков выслушал следователя Олега Шатрова, который рассказал, что обвинение Прокопенко было переквалифицировано с мошенничества и отмывания средств, нажитых преступным путем, на присвоение и растрату в особо крупном размере. Следователь предложил продлить домашний арест Прокопенко до 15 октября.

Судья поддержал эту позицию и оставил экс-мэра еще на месяц под арестом в его квартире по прописке — в многоэтажке на улице Советская.

Там экс-мэр без права выезда проживает уже с середины марта.

Напомним, обвиняемый ранее в мошенничестве Прокопенко долгое время числился в международном розыске, но 13 марта пришел к следователям самостоятельно. После этого он находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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