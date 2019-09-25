Экс-мэра Саратова Алексея Прокопенко снова оставили под домашним арестом
В областном суде сегодня, 25 сентября, рассмотрели апелляционную жалобу адвоката экс-мэра Саратова Алексея Прокопенко. Сам бывший глава администрации и его адвокат просили отменить очередное решение о продлении его домашнего ареста
Судья Галина Логинова, выслушав стороны защиты и обвинения, оставила в силе решение Октябрьского суда Саратова от 11 сентября.
Напомним, тогда судья Сергей Сотсков выслушал следователя Олега Шатрова, который рассказал, что обвинение Прокопенко было переквалифицировано с мошенничества и отмывания средств, нажитых преступным путем, на присвоение и растрату в особо крупном размере. Следователь предложил продлить домашний арест Прокопенко до 15 октября.
Судья поддержал эту позицию и оставил экс-мэра еще на месяц под арестом в его квартире по прописке — в многоэтажке на улице Советская.
Там экс-мэр без права выезда проживает уже с середины марта.
Напомним, обвиняемый ранее в мошенничестве Прокопенко долгое время числился в международном розыске, но 13 марта пришел к следователям самостоятельно. После этого он находится под домашним арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU