В Саратове сгорели два ВАЗа, «Гранта» и Hyundai Solaris
Три машины стояли в одном гараже
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За сутки в Саратове сгорели четыре авто.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, первый пожар случился в 12:34 в гараже поселка Соколовый.
Огонь охватил 189 кв. м. Пламенем уничтожено три машины: ВАЗ-2104, ВАЗ-2110 и Hyundai Solaris. Гараж тушили шестеро пожарных.
Уже ночью, в 03:39, дежурному поступил сигнал о возгорании автомобиля «Лада Гранта» на улице Гоголя. На тушение также выезжали шесть человек личного состава.
ИСТОЧНИК KP.RU