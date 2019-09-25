В Саратове сгорели два ВАЗа, «Гранта» и Hyundai Solaris

СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-25T12:19:07+03:00

Три машины стояли в одном гараже

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За сутки в Саратове сгорели четыре авто.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, первый пожар случился в 12:34 в гараже поселка Соколовый.

Огонь охватил 189 кв. м. Пламенем уничтожено три машины: ВАЗ-2104, ВАЗ-2110 и Hyundai Solaris. Гараж тушили шестеро пожарных.

Уже ночью, в 03:39, дежурному поступил сигнал о возгорании автомобиля «Лада Гранта» на улице Гоголя. На тушение также выезжали шесть человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU