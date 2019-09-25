Спектакли «Театрального Прихоперья» в Балашове посетили более 5,5 тыс. зрителей

СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-25T11:17:11+03:00

За девять дней прошло шесть гостевых и девять конкурсных спектаклей

Изменить размер текста: A A

В Балашове 22 сентября завершился фестиваль «Театральное Прихоперье», проходивший девять дней — с 14 сентября.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минкультуры региона, за это время на шесть гостевых и девять конкурсных спектаклей Государственного театра наций, Московского губернского театра, Московского государственного театра имени В. Маяковского и других пришли порядка 5,5 тыс. зрителей.

Также в Театральном парке прошло шесть концертных программ: духового оркестра Саратовского областного колледжа искусств, оркестра народных инструментов ДШИ №1, а в фойе театра — «Рахманиновский дивертисмент» от музея-усадьбы «Ивановка» и концерт струнного ансамбля театра оперы и балеты.

К тому же состоялись фотовыставки, дефиле и другие мероприятия фестиваля, которые посетили десятки тыс. жителей и гостей Балашова.

Напомним, творческие события фестиваля «Театральное Прихоперье» проходили в рамках нацпроекта «Культура».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ждем гостей со всех волостей!

До фестиваля в Балашове осталось три дня

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU