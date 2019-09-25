2019-09-25T11:17:11+03:00
Общество

Спектакли «Театрального Прихоперья» в Балашове посетили более 5,5 тыс. зрителей

За девять дней прошло шесть гостевых и девять конкурсных спектаклей
Ольга Симонова
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Фото Ольги ТрушкинойФото Ольги Трушкиной
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В Балашове 22 сентября завершился фестиваль «Театральное Прихоперье», проходивший девять дней — с 14 сентября.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минкультуры региона, за это время на шесть гостевых и девять конкурсных спектаклей Государственного театра наций, Московского губернского театра, Московского государственного театра имени В. Маяковского и других пришли порядка 5,5 тыс. зрителей.

Также в Театральном парке прошло шесть концертных программ: духового оркестра Саратовского областного колледжа искусств, оркестра народных инструментов ДШИ №1, а в фойе театра — «Рахманиновский дивертисмент» от музея-усадьбы «Ивановка» и концерт струнного ансамбля театра оперы и балеты.

К тому же состоялись фотовыставки, дефиле и другие мероприятия фестиваля, которые посетили десятки тыс. жителей и гостей Балашова.

Напомним, творческие события фестиваля «Театральное Прихоперье» проходили в рамках нацпроекта «Культура».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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