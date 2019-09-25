В Саратове простились с Тамарой Гродсковой
Сегодня, 25 сентября, в Саратовской областной думе простились с почетным президентом Радищевского музея, почетным гражданином Саратовской области Тамарой Гродсковой.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», ее не стало в возрасте 89 лет, 25 из которых она руководила музеем.
Собравшимся участникам гражданской панихиды напомнили, что Тамара Гродскова родилась в селе Кумылга Хоперского района Волгоградской области, окончила Ленинградский институт живописи, архитектуры и скульптуры имени И. Е. Репина. Была неоднократно награждена, являлась Почетным гражданином Саратовской области.
.Фото: Дарья Вострикова
- Отечественная культура переживает невосполнимую утрату. Это потеря, которую невозможно восполнить. Пусть она останется с нами, в наших сердцах. Ведь пока память жива, человек жив, — передал ведущий церемонии Александр Авдонин слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.
- Провожаем в последний путь известнейшего человека Тамару Гродскову. Безусловно, она — целая эпоха. Тяга к культуре пересиливает все. Тамара Гродскова — человек культуры. Благодаря ей музей Радищева стал ведущим не только в Саратовской области, но и в России. Это визитная карточка нашего областного центра, то, что мы видим, — это заслуга Тамары Викторовны. Она делала все для музея, это, безусловно, сподвижничество, — отметил в своей прощальной речи вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров.
Зампред облдумы Ольга Болякина обратилась к родственникам, друзьям и коллегам Тамары Викторовны.
- В облдуме проходят художественные выставки, на которых часто была Тамара Гродскова. От председателя и депутатов областной думы примите соболезнования, — сказала она.
Слова прощания выразил заместитель министра культуры региона Владимир Баркетов, он подчеркнул, что музей Радищева под предводительством Тамары Викторовны стал настоящим «поволжским Эрмитажем».
Похороны президента Радищевского музея Тамары Гродсковой.Дарья Вострикова
Генеральный директор музея имени Радищева Людмила Калинина с грустью вспомнила, как совсем недавно Тамара Викторовна открывала выставку, была артистична, эмоциональна, красива. Она три раза уходила из музея и трижды возвращалась. По словам директора, музей звал Тамару Гродскову, и она возвращалась, шутила о своем «замужестве» с музеем.
Даже последнее время, когда погибшая не могла прийти на выставки, она спрашивала у Людмилы Калининой: Как выставка? Все красиво?
- Она могла находить общий язык со всеми, была поэтом, любила музыку, театр. Когда ей было 75 лет, мы с сотрудниками сделали самодельные медали по количеству открытых ею филиалов, — вспомнила Людмила Калинина.
.Фото: Дарья Вострикова
После панихиды состоится отпевание Тамары Гродсковой в Свято-Троицком соборе. Церемонию проведет митрополит Лонгин.
ИСТОЧНИК KP.RU