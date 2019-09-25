В Саратове простились с Тамарой Гродсковой

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-25T11:25:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 25 сентября, в Саратовской областной думе простились с почетным президентом Радищевского музея, почетным гражданином Саратовской области Тамарой Гродсковой.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», ее не стало в возрасте 89 лет, 25 из которых она руководила музеем.

Собравшимся участникам гражданской панихиды напомнили, что Тамара Гродскова родилась в селе Кумылга Хоперского района Волгоградской области, окончила Ленинградский институт живописи, архитектуры и скульптуры имени И. Е. Репина. Была неоднократно награждена, являлась Почетным гражданином Саратовской области.

- Отечественная культура переживает невосполнимую утрату. Это потеря, которую невозможно восполнить. Пусть она останется с нами, в наших сердцах. Ведь пока память жива, человек жив, — передал ведущий церемонии Александр Авдонин слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

- Провожаем в последний путь известнейшего человека Тамару Гродскову. Безусловно, она — целая эпоха. Тяга к культуре пересиливает все. Тамара Гродскова — человек культуры. Благодаря ей музей Радищева стал ведущим не только в Саратовской области, но и в России. Это визитная карточка нашего областного центра, то, что мы видим, — это заслуга Тамары Викторовны. Она делала все для музея, это, безусловно, сподвижничество, — отметил в своей прощальной речи вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров.

Зампред облдумы Ольга Болякина обратилась к родственникам, друзьям и коллегам Тамары Викторовны.

- В облдуме проходят художественные выставки, на которых часто была Тамара Гродскова. От председателя и депутатов областной думы примите соболезнования, — сказала она.

Слова прощания выразил заместитель министра культуры региона Владимир Баркетов, он подчеркнул, что музей Радищева под предводительством Тамары Викторовны стал настоящим «поволжским Эрмитажем».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/734048" frameborder="0"></iframe> Похороны президента Радищевского музея Тамары Гродсковой.Дарья Вострикова

Генеральный директор музея имени Радищева Людмила Калинина с грустью вспомнила, как совсем недавно Тамара Викторовна открывала выставку, была артистична, эмоциональна, красива. Она три раза уходила из музея и трижды возвращалась. По словам директора, музей звал Тамару Гродскову, и она возвращалась, шутила о своем «замужестве» с музеем.

Даже последнее время, когда погибшая не могла прийти на выставки, она спрашивала у Людмилы Калининой: Как выставка? Все красиво?

- Она могла находить общий язык со всеми, была поэтом, любила музыку, театр. Когда ей было 75 лет, мы с сотрудниками сделали самодельные медали по количеству открытых ею филиалов, — вспомнила Людмила Калинина.

После панихиды состоится отпевание Тамары Гродсковой в Свято-Троицком соборе. Церемонию проведет митрополит Лонгин.

ИСТОЧНИК KP.RU