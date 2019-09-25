Панков: Володин поднял вопрос своевременности поступления бюджетных средств в регионы
Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о заседании фракции «Единая Россия» в федеральном парламенте.
- Бюджетная политика и поддержка регионов — одни из основных вопросов повестки Госдумы в осеннюю сессию. Прямо сейчас начинается заседание фракции «Единая Россия» с министром финансов, первым вице-премьером РФ Антоном Силуановым. Будем обсуждать подготовку бюджета на ближайшую трехлетку.
Выступает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Выделил три основные темы. Во-первых, несвоевременное поступление бюджетных средств в регионы. Многие вопросы в регионах не решаются не из-за того, что денег нет, а потому что они приходят в регионы во втором полугодии. Это не проблема Минфина, а беда. Деньги должны поступать сразу после принятия бюджета, а не после третьей пятницы второго четверга.
Второй момент — разрыв в бюджетной обеспеченности между регионами. Сегодня он составляет семь раз. Благодаря работе Минфина, он сокращается до трех. Но это все равно много. Нужно вынести отдельно этот вопрос при рассмотрении бюджета и дать предложения о поэтапном его сокращении.
И еще один вопрос. Инвестиционные проекты. Без их реализации регионы развиваться не будут. Развивая экономику регионов, мы будем развивать экономику России.
Начал выступать Силуанов. Жду интересного и содержательного разговора, — отметил Николай Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU