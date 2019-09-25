В Саратовской облдуме прощаются с Тамарой Гродсковой

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-25T10:59:34+03:00

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В Саратовской областной думе сегодня, 25 сентября, проходит прощание с Тамарой Гродсковой.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в фойе регионального парламента собрались около сотни человек, которые пришли проститься с усопшей.

Тамара Гродскова долгие годы возглавляла Радищевский музей, в последнее время она являлась его почетным президентом. Кроме того, она была Почетным гражданином Саратовской области.

Она скончалась 23 сентября в возрасте 89 лет.

После гражданской панихиды пройдет отпевание. Оно состоится в 12:30 в Троицком соборе.

ИСТОЧНИК KP.RU