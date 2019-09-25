В Саратовской облдуме прощаются с Тамарой Гродсковой
В Саратовской областной думе сегодня, 25 сентября, проходит прощание с Тамарой Гродсковой.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в фойе регионального парламента собрались около сотни человек, которые пришли проститься с усопшей.
.Фото: Дарья Вострикова
Тамара Гродскова долгие годы возглавляла Радищевский музей, в последнее время она являлась его почетным президентом. Кроме того, она была Почетным гражданином Саратовской области.
.Фото: Дарья Вострикова
Она скончалась 23 сентября в возрасте 89 лет.
После гражданской панихиды пройдет отпевание. Оно состоится в 12:30 в Троицком соборе.
ИСТОЧНИК KP.RU