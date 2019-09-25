Полиция нашла убийцу рядом с трупом жертвы в его квартире в Энгельсе
В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего ранее судимого гражданина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
Следствие считает, что вечером 21 сентября он распивал спиртное дома у 48-летнего приятеля. Мужчина начал жаловаться на недопонимание с сожительницей, и хозяин нецензурно обругал женщину.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Это возмутило 37-летнего мужчину.
- Схватив оппонента «за грудки» он потребовал, чтобы тот больше так не говорил, — сообщили в СУ СКР.
Мужчину начали драться, гость избил хозяина по лицу и телу. От травм 48-летний пострадавший лег на диван. А на следующий день его нашли мертвым сотрудники полиции. Как оказалось, он находился под административным надзором, и правоохранители пришли его проверить. В квартире находился и 37-летний мужчина, который рассказал о произошедшем. Он был задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU