Полиция нашла убийцу рядом с трупом жертвы в его квартире в Энгельсе

СЕГОДНЯ 10:24 2019-09-25T10:57:51+03:00

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В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего ранее судимого гражданина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Следствие считает, что вечером 21 сентября он распивал спиртное дома у 48-летнего приятеля. Мужчина начал жаловаться на недопонимание с сожительницей, и хозяин нецензурно обругал женщину.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Это возмутило 37-летнего мужчину.

- Схватив оппонента «за грудки» он потребовал, чтобы тот больше так не говорил, — сообщили в СУ СКР.

Мужчину начали драться, гость избил хозяина по лицу и телу. От травм 48-летний пострадавший лег на диван. А на следующий день его нашли мертвым сотрудники полиции. Как оказалось, он находился под административным надзором, и правоохранители пришли его проверить. В квартире находился и 37-летний мужчина, который рассказал о произошедшем. Он был задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU