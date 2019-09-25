2019-09-25T10:52:01+03:00
Общество

В Энгельсе появится больше экипажей ДПС

Усиление сил ГИБДД продолжается
Екатерина Семенова
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В Энгельсе вводится усиленное патрулирование экипажами ДПСВ Энгельсе вводится усиленное патрулирование экипажами ДПСФото: Александр Уриевский
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Усиление нарядов ДПС завтра, 26 сентября, начнется в Энгельсе.

- Дополнительные мобильные экипажи будут работать в Энгельсе для профилактики нарушений ПДД, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Напомним, с сегодняшнего дня патрулирование в Саратове усилено — на улицы вышли 100 экипажей ДПС, 50 из которых прибыли из районов области. В ГИБДД сообщили, что сроки командировки пока не установлены, то есть дополнительные силы правопорядка останутся в Саратове и Энгельсе на неопределенный срок.

При этом сотрудники ГИБДД, прибывшие из районов, проживают в ведомственном жилье на базе Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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